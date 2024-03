Evenepoel doet opvallende uitspraken over Lampaert en Pogacar, vooral kritische noot bij Strade-demonstratie verrast

Remco Evenepoel staat op scherp en dat wil hij ook weer met zijn benen laten zien. Met zijn uitspraken neemt hij alvast duidelijke stellingen in.

Zaterdag ging alle aandacht uit naar de Strade Bianche en die wedstrijd is uitgedraaid op een demonstratie van jewelste van Tadej Pogacar. Evenepoel is zelf ook niet vies van een aanval van ver en reageert bij Sporza. "Het is mooi voor Pogacar, maar om naar te kijken, is het misschien wat saai. Maar als het kan, waarom niet?"

Toch wel verrassend dat uitgerekend hij als specialist ter zake dan het gebrek aan spanning aan haalt. Die zal er wellicht wel genoeg zijn in Parijs-Nice, de wedstrijd waar Evenepoel in te zien zal zijn. Over zijn winstkansen had Evenepoel al enkele dingen te zeggen.

EVENEPOEL LOVEND OVER LAMPAERT

Evenepoel staat er niet alleen voor. Onder meer Yves Lampaert zit in de selectie van Soudal Quick-Step. Alleen is dat een pion uit de klassieke kern die ook dit jaar nog geen potten gebroken heeft. Bovendien was de 'Farmer's son from Belgium' na de Omloop kritisch over zijn eigen wedstrijd.

Desondanks ziet de kopman iemand als Lampaert net heel graag de Wolfpack vervoegen op Franse bodem. "We hebben een heel sterke ploeg. Gasten als Lampaert of Moscon, daarmee kun je naar de oorlog."