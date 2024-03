Wat met de winstkansen in Parijs-Nice? Evenepoel windt er geen doekjes om en verwijst ook naar Frank Vandenbroucke

Parijs-Nice is klaar om Remco Evenepoel met open armen te ontvangen. Zit winst er ook meteen in voor de wereldkampioen tijdrijden?

Haast overal waar hij aan de start komt, is dat stilaan de verwachting. VTM vroeg Evenepoel naast zijn indrukken over de wedstrijd zelf of hij zelf een eindzege mogelijk acht. "Als we naar het parcours kijken, kan dat zeker wel. Dan denk ik wel dat ik kan meedoen voor de overwinning."

EXTRA MOTIVATIE VOOR EVENEPOEL

Daar zijn dan wel enige voorwaarden aan verbonden. "Het zal dan wel wat moeten meezitten. Hopen dat je geen inzinking of slechte dag kent naar het einde toe. Er winnen hier niet heel veel Belgen, dat is een extra mooie motivatie om het dan wel waar te maken."

Evenepoel kent zijn pappenheimers, zoveel is duidelijk. "De Belgen die hier gewonnen hebben zijn alleen maar hele grote namen. De laatste is Frank Vandenbroucke. Ik zou mij graag aan dat lijstje willen toevoegen."