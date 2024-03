José De Cauwer over grootheid in de wielerwereld: "Hebben betere band dan de meesten denken"

José De Cauwer draait al jaren mee in de wielerwereld. Daarin heeft hij veel mensen leren kennen, met de een komt hij al beter overeen dan met de andere.

Ondertussen is José De Cauwer al 74 jaar, in september viert hij zijn 75ste verjaardag. Toch blijft hij nog altijd doorgaan als co-commentator in de koers. Al begint De Cauwer stilaan wel de leeftijd te voelen.

"Wat ik heb met ouder worden: ik kan hier en nu beginnen te huilen, gewoon door aan iets te denken. En het wordt alleen maar erger", zegt hij bij HUMO. Dat komt omdat De Cauwer nu vrede heeft met alles.

"Ik kan huilen door Remco wereldkampioen te zien worden. Maar ook door wat Patrick Lefevere allemaal heeft meegemaakt het laatste jaar. Wij hebben een betere band dan de meesten denken", zegt De Cauwer verrassend.

De Cauwer houdt enorm veel van mensen en houdt enorm veel van Lefevere. Omdat hij zich elke dag bijzonder hard inzet. "Ik heb een hekel aan luie mensen, die almaar klagen. Dan denk ik: heb je eigenlijk al iets gedaan met je leven?"