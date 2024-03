Lotte Kopecky had er geen last van, maar vrouwen klagen over oud zeer in Strade Bianche

Lotte Kopecky won de voor de tweede keer in haar carrière de Strade Bianche, ze kwam iets voor 14u over de streep. De rensters daarom opnieuw vroeg uit bed.

Al op 9u30 vertrokken de rensters zaterdag in de Strade Bianche. Daarvoor moesten ze ook vroeg uit de veren, om nog een paar uur voor de koers te kunnen eten. En de ene renster kan daar al beter tegen dan de andere.

"De wekker ging om 06.15 uur. Dat vind ik niet zo erg, al is het leuker om iets later te starten. Dat gaan ze nu ook in de Ardennen doen. Verder is het niet zo’n probleem", zei de Nederlandse Shirin van Anrooij bij In de Leiderstrui.

Toch ziet de Nederlandse, die vijfde werd in de Strade Bianche, voordelen bij een later startuur. Daardoor wordt er meer naar de wedstrijd gekeken, omdat mensen blijven zitten na de wedstrijd van de mannen.

Nadelen vroege startuur

De Britse kampioene Pfeiffer Georgi zou er alleszins voor openstaan om later te starten. "Mijn wekker ging om 06.15 uur. Ik ben absoluut geen ochtendmens, dus dat is wel heel vroeg voor mij. Zij heeft ook liever de aanpak van de Vlaamse koersen.

Ook qua voorbereiding zijn er voordelen, stelt Georgi. "Ontbijten om 06.30 uur is een uitdaging, ja. Je moet harder werken om je eten weg te werken, want je moet in de ochtend genoeg eten."