Lotto Dstny onthult wat de gevolgen zijn voor De Lie na sterke prestaties van zijn ploegmaats

Arnaud De Lie leek het hele gewicht van Lotto Dstny op zich te moeten dragen, maar hij krijgt nu hulp van zijn ploegmaats. Dat zal De Lie helpen, denkt de ploegleiding.

Arnaud De Lie gaat in Parijs-Nice op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. De jonge Waal kende een lastige start van het seizoen met drie opgaves op vijf koersdagen. Hij werd wel vierde in Almeria en tiende in de Omloop.

Na zijn valpartij in Le Samyn werd duidelijk dat er veel druk op de schouders ligt van De Lie. Onder meer om UCI-punten te scoren zodat Lotto Dstny in 2026 opnieuw kan promoveren naar de WorldTour.

Arnaud De Lie

De sterke prestaties van Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt en Alec Segaert zorgen ervoor dat Lotto Dstny opnieuw richting de top tien van de UCI-ranking opschuift. "Dit is eigenlijk ook goed nieuws voor Arnaud De Lie", zegt sportief manager Kurt Van De Wouwer bij Het Nieuwsblad.

"Dat zorgt voor iets minder spanning bij Arnaud, spanning die er heus wel is. Uiteraard zorgen prestaties als deze voor inspiratie en motivatie bij de rest van de ploeg", zegt Van De Wouwer nog. In Parijs-Nice probeert De Lie dus zelf voor een eerste succes te gaan.