Nathan Van Hooydonck onthult nu al zijn favoriet voor de Tour de France: "Zou altijd voor hem kiezen"

Op de Tour de France is het nog meer dan drie maanden wachten. Nathan Van Hooydonck is echter nu al zeker van wie in Nice met de gele trui zal mogen pronken.

De voorbije jaren kregen we vooral een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour de France. Pogacar won in 2021, Vingegaard was de beste in 2022 en 2023. Dit jaar krijgen we wellicht meer spanning. Ook Remco Evenepoel en Primoz Roglic leggen zich helemaal toe op de Tour, terwijl Pogacar eerst nog de Giro zal rijden. Ex-renner Nathan Van Hooydonck kijkt al uit naar de Tour van dit jaar. Jonas Vingegaard "Het zal een zwaarbevochten Tour worden", zegt Van Hooydonck bij Eurosport. "De vier beste ronderenners zullen aan de start staan, zoals het ook hoort te zijn. De Tour is nog altijd de belangrijkste koers van het jaar." Zijn favoriet heeft Van Hooydonck wel al gekozen, zijn ex-ploegmaat Jonas Vingegaard. "Ik zou altijd voor hem kiezen. Ik denk dat Jonas bewezen heeft dat hij in de derde week het verschil kan maken. Hij gelooft nu ook dat hij de beste is."