Schrik voor de Tour? Vingegaard reageert op monstersolo van Pogacar in Strade Bianche

Jonas Vingegaard begint maandag aan zijn tweede koers van het seizoen in Tirreno-Adriatico. Hoe heeft hij de impressionante solo van Tadej Pogacar in de Strade Bianche ervaren?

Geen Jonas Vingegaard aan de start van de Strade Bianche zaterdag, al was dat eigenlijk wel de bedoeling. "Uiteindelijk heb ik besloten om de Strade Bianche niet te rijden omdat het anders een te belastend programma zou worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Vingegaard was vorige zondag pas laat in zijn hotel in Madrid na de slotrit van O Gran Camiño en moest ook weer vroeg uit de veren voor een vlucht naar Kopenhagen. Door de Strade Bianche te schrappen, kon hij meer rusten voor Tirreno-Adriatico.

Een duel met Tadej Pogacar in de Strade Bianche is ons dus ontnomen, maar zelf heeft Vingegaard er niet veel van meegekregen, hij was op dat moment onderweg naar Italië voor de start van Tirreno-Adriatico.

De solo van 80 kilometer van Pogacar maakte weinig indruk op Vingegaard. "Neen, verbaasd ben ik niet. En het doet me ook niet panikeren. Ik weet gewoon dat Tadej altijd een groot concurrent zal zijn, ook straks in de Tour."