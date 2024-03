Bij Visma-Lease a Bike merken ze al iets heel verrassends op over Remco Evenepoel en Primoz Roglic

De tweestrijd Remco Evenepoel - Primoz Roglic, daar lijkt het deze week om te draaien. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze zelf uiteraard ook wel plannen.

Dat is op de eerste dag van Parijs-Nice al gebleken, met Matteo Jorgenson die Remco Evenepoel voor bleef in de sprint om de bonificaties. "Het was voor aanvang van de rit niet mijn intentie om voor de bonificatieseconden te gaan", verklaart de Amerikaan aan Cycling Pro Net.

"Ik dacht dat het zeker tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel ging gaan." Dat bleek niet het geval. Roglic was nergens te bespeuren. Evenepoel maakte ook niet zo veel aanstalte om Jorgenson terug te halen en nam genoegen met vier boni's.

Ik was verrast dat ik het haalde

"Mick van Dijke deed het super in een voorafgaande belangrijke bocht en ik zat daar in derde-vierde positie. Iemand van Soudal Quick-Step deed een soort van lead-out. Ik ging er voor en keek niet meer achterom. Ik was verrast dat ik het haalde."

Evenepoel had er best nog wel zin in om er een agressieve koers van te blijven maken. "Het was chaotisch daarna. Remco wilde door blijven rijden. Wij hadden Olav Kooij achter de hand voor de sprint, ik ging dus niet meerijden." Het draaide prima uit voor Visma, want Kooij wist het in de sprint mooi af te maken.