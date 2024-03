Evenepoel houdt onderonsje met Lefevere en toont opvallend genoeg ook interesse voor iets heel anders dan de koers

Remco Evenepoel en Patrick Lefevere zitten na de heisa van vorig seizoen weer op dezelfde lijn en dan is het fijn om na een wedstrijddag even na te bespreken. Al hoeft het voor Evenepoel na een aankomst niet de hele tijd over koers te gaan.

Het Laatste Nieuws heeft op video kunnen vastleggen hoe het er aan toeging aan de ploegbus van Soudal Quick-Step na afloop van de eerste etappe in Parijs-Nice. Dan krijg je de renners in een meer ontspannen toestand te zien en is het ook wel interessant wat er allemaal gezegd wordt.

Zo had Evenepoel het over zijn offensief in de koers met Patrick Lefevere. "Je kreeg niet veel medestanders, hé", merkte de CEO van de ploeg op. "Neen, jammer. Ik denk dat we anders weg waren", oppert Evenepoel. Lefevere zag alvast een prima acterende Belgische kampioen. "Ze zaten wel allemaal à bloc, hoor."

EVENEPOEL VRAAGT NAAR VOETBALUITSLAG

Eens Evenepoel aan het uitfietsen was, zaten zijn gedachten bij een andere sport en had hij een pertinente vraag: "Wat heeft Club Brugge gedaan?" De omstaanders moesten hem het antwoord schuldig blijven. Het is bekend dat Evenepoel supporter is van Anderlecht, dat zelf met 1-0 won van Eupen. Rivaal Club won met 0-3 in Genk.