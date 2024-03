Lotte Kopecky terechtgewezen na winst in Strade Bianche: "Dat is nu het beste"

Lotte Kopecky won zaterdag voor de tweede keer in haar carrière de Strade Bianche. De wereldkampioene heeft nog heel veel op haar programma staan dit jaar.

Het seizoen van Lotte Kopecky begon al midden januari met het Europees kampioenschap baanwielrennen. Daar pakte ze in een halfuur tijd het goud op de puntenkoers en de afvalling, op de slotdag ook nog zilver in de ploegkoers.

Begin februari stond Kopecky dan aan de start van de UAE Tour, waar Kopecky de bergrit op Jebel Hafeet en ook het eindklassement won. Daarna werd ze tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en won ze de Strade Bianche.

Rust voor Kopecky

Kortom, het is al veel geweest voor Kopecky in 2024. Ex-renster Ine Beyen heeft dan ook advies voor Kopecky. "Het is best om even te rusten na deze Italiaanse trip", zegt ze bij Sporza. "Luisteren naar dat lichaam om er weer te staan tegen Nokere Koerse (13 maart, nvdr.)."

"Het lichaam is diep genoeg geweest de voorbije periode en we zijn nog maar pas begonnen dit seizoen. Er staat nog veel op het programma", stelt Beyen nog. Onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik volgen nog allemaal.