Patrick Lefevere heeft wel wat te zeggen over het avontuur van Evenepoel in Frankrijk

Remco Evenepoel heeft in Frankrijk het gezelschap gekregen van Patrick Lefevere. De CEO van Soudal Quick-Step is er niet rouwig om dat zijn goudhaantje daar actief is.

Cyclism'Actu kreeg Lefevere voor de microfoon en camera. De weersomstandigheden in Parijs-Nice bevallen hem wel en waren zondag alvast stukken beter dan die in België. "Ik heb beelden gezien van een wedstrijd in Roeselare", verwijst Lefevere naar de GP Jean-Pierre Monseré. "Dat was niet mooi om te zien."

In die streek viel de regen inderdaad met bakken uit de lucht. Ondertussen begon Evenepoel al aan een offensiefje in Parijs-Nice. "Vanuit de ploegwagen leek het zwaarder dan het in realiteit is. Ik denk dat hij wilde voor een schifting zorgen. We geloofden er in dat het mogelijk was om met een klein groepje te vertrekken."

Er was niemand die echt mee wilde werken

Lefevere zag dat er iets te weinig hulp kwam om er een succesvolle ontsnapping van te maken. "Het is goed dat een Bernal voorin opdook, je moet bondgenoten zoeken. Er was niemand die echt mee wilde werken, het is natuurlijk nog een lange week."