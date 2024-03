Remco Evenepoel geeft dé verklaring voor een uiterst opmerkelijk feit in zijn carrière

Soms zijn er zo van die uiterst opmerkelijke zaken in de carrière van een atleet. Remco Evenepoel die tot voorbije zondag vrijwel nog nooit op Franse bodem had gereden bijvoorbeeld.

Zoals iedereen weet staat zijn eerste deelname aan Parijs-Nice in het teken van zijn Tour-debuut. Eigenlijk toch wel vreemd dat hij pas op zijn 24ste nog eens de revue passeert in een Franse wielerwedstrijd. Ook in een gesprek met Eurosport werd die bijzondere statistiek ook nog eens aangehaald.

Met uitzondering van de Chrono des Nations stonden tot voorbije zondag in de laatste vijf jaar 0 wedstrijddagen in Frankrijk op zijn cv. Hoe komt dat toch? "Ik heb geen idee. Het is waarschijnlijk eerder per toeval. Ik heb niets tegen Frankrijk als land", benadrukt de drager van de Belgische tricolore.

MEER FRANSE KOERSEN IN ZICHT VOOR EVENEPOEL

"Het is een land waar ik van houd. Ik ben blij om eindelijk hier te zijn", voegt Evenepoel er nog aan toe. Dat is alleszins veelbelovend voor de toekomst, met dus ook nog de Dauphiné en de Tour de France op zijn programma in 2024.