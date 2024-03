Sensationele gebeurtenis haalt frappante voorstellen over Mathieu van der Poel opnieuw van onder het stof

We worden toch weer even teruggekatapulteerd naar Mathieu van der Poel en hoe die met de tegenstand speelde tijdens de veldritwinter. Zo dominant als hij was in de cross, zo dominant was Tadej Pogacar in de Strade Bianche.

Het doet Thijs Zonneveld in de podcast In Het Wiel teruggaan in de tijd. "Dit schreef ik twee maanden geleden, hij zijn honderdduizendste cross uit de winter won: voorstellen voor Mathieu van der Poel. Met één pedaal laten rijden, op de laatste rij laten starten, of met een ronde achterstand laten beginnen."

Of nog een ander ludiek idee: halverwege de cross laten omroepen dat een gouden Lamborghini wordt weggesleept. En zo gaat het nog wel even door. Allemaal als grap bedoeld, maar het gaat wel ergens over: het gebrek aan spanning in de koers als er één alleenheerser is.

"Even serieus: we hebben zes renners die buitenaards zijn." Dan zijn dan Vingegaard, Pogacar, Van der Poel, Van Aert, Roglic en Evenepoel. "Eén van die zes zou alleen mogen starten als één van die anderen ook aan de start staat."

Thijs Zonneveld wil op zijn minst een duel tussen absolute toppers zien. "Wat was er gebeurt als Evenepoel, Van der Poel, Van Aert of Roglic er bij was geweest in de Strade Bianche? Dan hadden we een koers gehad. Dan had Pogacar iets langer gewacht. Dat hij gezegd had dat het op de Sante Marie ging gebeuren, is nog het strafste."