Soudal Quick-Step heeft geheim wapen om Evenepoel beter dan ooit te maken, Lefevere verklaart opvallende beslissing

Remco Evenepoel is al zo goed, maar het kan nog altijd beter. De beslissing van Patrick Lefevere om ene Callum McQueen binnen te halen is best opmerkelijk te noemen.

De Brit, een generatiegenoot van Evenepoel en zelfs enkele maanden jonger, kwam zichzelf aanbieden bij Soudal Quick-Step. Zijn functie: aerodynamicist. Patrick Lefevere bekent in Het Laatste Nieuws dat hij hem eerste een 'vreemde kerel' vond. De CEO van het Belgische wielerteam besloot toch om hem in huis te halen.

"Jonge mensen met guts and balls en zin voor initiatief: daar hou ik wel van. We hebben er ook nood aan, met het oog op de toekomst. Er zijn er dan die hun ellebogen zouden plaatsen en zeggen: no way. Wel, ik niet." Bijgevolg is McQueen nu één van de pionnen die vijzelt aan de details om Evenepoel nog beter te maken.

De man uit Reading gelooft er alvast rotsvast in dat er nog vooruitgang te boeken valt. "Wielrennen evolueert constant en zal altijd ruimte bieden voor testen, vernieuwing en verbetering. Het harde werk stopt nooit. We blijven dus dingetjes zoeken. En vinden ze ook. Even with Remco."