Toon Aerts onder het mes na zijn zware valpartij in Oostmalle

Toon Aerts kon na het aflopen van zijn dopingschorsing nog drie crossen rijden, maar heeft die derde niet kunnen uitrijden na een zware val. Aerts heeft ondertussen ook een operatie ondergaan.

In Sint-Niklaas en Brussel kon Toon Aerts telkens verrassen door telkens vierde te worden. Vanop de laatste startrij kon hij dus heel goed opschuiven, maar Aerts greep dus wel twee keer naast het podium.

In de Sluitingsprijs in Oostmalle leek Aerts wel op weg naar het podium. Aerts schoof bij de start meteen door van de laatste naar de eerste plaats. Maar Aerts kwam ten val en vloog tegen een dranghekken.

Aerts onder het mes

Zijn ploeg Deschacht-Hens-Maes is nu met een medische update gekomen over Aerts. "Na zijn ongelukkige val in Oostmalle met een vastgestelde neusfractuur, zal Toon vandaag een kleine operatieve ingreep ondergaan om zijn neus recht te zetten."

"Een korte herstelperiode staat hem te wachten, waarna hij de training zal hervatten in voorbereiding op zijn verdere zomercampagne. We wensen Toon een spoedig herstel toe!", wordt het bericht afgesloten.