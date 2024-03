Dan toch niet helemaal met pensioen: Peter Sagan maakt comeback in het peloton

Na enkele mindere jaren op de weg kondigde Peter Sagan (34) zijn afscheid aan van het hoogste niveau op het wegwielrennen. Het ging al jaren bergaf met de Slowaak, die in 2021 zijn laatste goede jaar had.

Sagan wil nog een laatste kunstje opvoeren op de Olympische Spelen in Parijs, waar hij opnieuw wil deelnemen aan het mountainbiken. Eind februari moest Sagan wel nog onder het mes met een probleem aan zijn hart.

Binnen enkele dagen zou de Slowaak al opnieuw kunnen koersen. Op 17 maart staat de GP Slovenian Istria (1.2) in Slovenië op zijn programma. Daarna staan nog drie koersen in Slovenië op het programma.

Sagan zal echter ook aan de start staan van de Ronde van Hongarije (8-12 mei), maakte de organisatie bekend. Dat is een 2.Pro koers, net onder de WorldTour. Onder meer Cavendish, Groenewegen, De Kleijn, Nys en Hirschi staan ook op de voorlopige startlijst.

Daarnaast zal Sagan ook nog manches van de Wereldbeker mountainbiken rijden. Mairiporã (12-14 april), Araxá (19-21 april), Nové Město na Moravě (24-26 mei), Val di Sole (14-16 juni), Crans-Montana (21-23 juni) en de Haute-Savoie (28-30 juni) staan op zijn programma.

