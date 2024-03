Evenepoel niet in regenboogtrui in ploegentijdrit, maar krijgt wel ander voordeel van organisatie

In Parijs-Nice staat straks een ploegentijdrit op het programma. Daarin mag Remco Evenepoel zijn regenboogtrui niet dragen.

Remco Evenepoel werd vorig jaar in Schotland de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden. Die trui mag hij dragen tijdens individuele tijdritten, maar in een ploegentijdrit moet Evenepoel een normale trui dragen.

Ook zijn helm met regenboogkleuren mag Evenepoel niet dragen. Hoewel er sinds 2019 geen wereldkampioenschap ploegentijdrijden meer wordt georganiseerd, is de regenboogtrui op individuele nummers niet toegestaan.

Fiets wel toegestaan

Evenepoel krijgt wel de toestemming om met zijn tijdritfiets met regenboogkleuren te rijden. Dat was in het verleden wel anders. In 2013 kreeg wereldkampioen Tony Martin 1.600 euro boete omdat hij een ploegentijdrit had gereden met regenboogstrepen op zijn fiets.

"Dit is al één stap vooruit", zegt ploegleider Iljo Keisse bij Het Nieuwsblad. Wellicht omdat de ploeg anders een andere fiets moest voorzien voor Evenepoel, wat bijzonder veel kosten met zich mee zou brengen.