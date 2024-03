Tom Boonen begrijpt uitleg van Lotte Kopecky helemaal: "Heb dat ook vaak gevoeld"

Lotte Kopecky won vorige zaterdag de Strade Bianche, ondanks dat ze zich eigenlijk niet zo goed voelde in de koers. Tom Boonen begrijpt de wereldkampioene.

Met slechte benen vatte Lotte Kopecky de Strade Bianche aan. De wereldkampioene voelde zich niet in topvorm en reed een afwachtende koers. In de finale viel ze dan toch aan en kreeg ze Longo Borghini mee.

Kopecky liet de Italiaanse kampioene het merendeel van het kopwerk doen, om dan in de finale zelf toe te slaan. In de steile slotkilometer versnelde ze en reed weg van Longo Borghini, Kopecky won voor de tweede keer de Strade Bianche.

Boonen begrijpt Kopecky

Tom Boonen heeft ook nog zo aan de start gestaan van een klassieker. "De dagen dat ik startte en me niet zo goed voelde, was ik vaak in de finale supersterk", zegt hij bij Wielerclub Wattage.

"De dagen dat ik me dan super voelde en kon doen wat ik wou, werd ik dan vaak geklopt. Ik was dan vaak overdadig met mijn krachten als ik me te goed voelde in het begin", geeft Boonen toe. Hij denkt onder meer terug aan zijn tweede of derde zege in Parijs-Roubaix.

"Dan ben ik gevallen op de eerste kasseistrook en heb ik me goed pijn gedaan. Ik voelde me de hele dag slecht, maar de laatste 80 kilometer begon ik beter te worden. En toen de overwinning in zicht was, voelde ik het niet meer."