'Concurrent Remco Evenepoel plant nog eens twee duels voor de Tour en dat belooft voor het Belgische wielrennen'

Remco Evenepoel zal één van zijn belangrijke concurrenten nog twee keer meer in de ogen kunnen kijken, vooraleer de aandacht op de Tour gevestigd wordt. Hij zal het tegen Primoz Roglic kunnen opnemen in de Ardennen.

In Parijs-Nice is het tot dusver nog niet tot die verhoopte tweestrijd tussen Roglic en Evenepoel gekomen, omdat de Sloveen de vorm nog niet helemaal gevonden heeft. Dat zal later in het seizoen wel moeten om een vuist te maken tegen al het geweld in de Tour de France.

In de aanloop naar die Tour was enkel een deelname aan de Ronde van het Baskenland en de Dauphiné al zeker. Van eendagskoersen op zijn programma was nog geen weet, maar GCN heeft nu vernomen dat Roglic de laatste twee van de drie Ardennenklassiekers zal rijden.

© photonews

Dat betekent dat de klassementsman van BORA-hansgrohe de Amstel Gold Race overslaat, maar wel present tekent in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Twee klassiekers die ook op het programma van Evenepoel staan. Beiden zijn ex-winnaars van Luik-Bastenaken-Luik en kunnen er in België nog een felle strijd van maken.