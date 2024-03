José De Cauwer ziet waar het misliep voor Remco Evenepoel: "Dat is de tol betalen"

Remco Evenepoel werd vrijdag in het defensief gedwongen in de zesde rit van Parijs-Nice. José De Cauwer zag nochtans een sterke Belgische kampioen.

Een groep der favorieten begon vrijdag aan de finale van de zesde rit in Parijs-Nice. Eerst viel Roglic aan, toen hij gegrepen was viel Jorgenson aan. Evenepoel probeerde het gat te dichten, maar McNulty en Skjelmose sprongen achter hem weg.

De Belgische kampioen moest ook het merendeel van het werk opknappen in de achtervolging op de drie. Roglic en Vlasov kwamen hem nog een handje helpen, maar veel verschil maakte het niet. Integendeel.

"Het is ook de tol betalen van alleen te zitten zonder ploegmaat", zegt José De Cauwer bij Sporza. "Hij dacht misschien dat Roglic toch sterker was en als dan een duo zoals McNulty en Jorgenson samen komt, is dat dodelijk."

Zwaar slotweekend Parijs-Nice

Al komen er nog twee zware ritten aan, te beginnen met zaterdag. De etappe is slechts 100 kilometer lang, met een slotklim van 15 kilometer. De Cauwer denkt dat het eerder in het voordeel is van de jongeren, in plaats van Roglic.

"De slotklim is 15 km klimmen, ik denk niet dat iemand dat dit jaar al gedaan heeft. Dat is een halfuur bergop rijden."