Van Hooydonck haalt uit naar hoofdsponsor Lotto Dstny na vreemde beslissing met Arnaud De Lie

Arnaud De Lie gaf na drie moeilijke ritten op in Parijs-Nice. Na een val in Le Samyn wat hij nog niet 100% fit.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Arnaud De Lie. De jonge Waal moest in zijn eerste vijf koersen drie keer opgeven. Zijn laatste opgave was in Le Samyn, nadat hij in de finale tegen de grond ging.

Nathan Van Hooydonck vond het slim om De Lie te laten opgeven in Parijs-Nice. Dat Lotto Dstny De Lie liet starten in Le Samyn, begrijpt hij dan weer niet. "Sorry, maar hij is een te goede renner om op dit moment van het jaar dat soort koersen te rijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Programma Arnaud De Lie

Vooral omdat De Lie dan te weinig kon rusten en trainen na Le Samyn. Van Hooydonck verwijt de ploegleiders van Lotto Dstny niets, maar wel hoofdsponsor Nationale Loterij.

"Blijkbaar heeft de hoofdsponsor nog net iets te veel te zeggen op het vlak van performance." Want Le Samyn behoort tot de Lotto Cycling Cup. En de sponsor vindt het volgens Van Hooydonck dus te belangrijk dat De Lie aan de start moet komen.

"Ik weet dat Lotto Dsnty De Lie op alle mogelijke manieren in de watten legt en helemaal terecht wat mij betreft. Maar dat betekent ook geen concessies doen op zijn programma", stelt Van Hooydonck nog.