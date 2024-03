Alles of niets in Parijs-Nice? Evenepoel prikt ook opnieuw naar de concurrentie

Als Remco Evenepoel Parijs-Nice nog wil winnen, zal hij vol aan de bak moeten. De Belgische kampioen rekent daarvoor ook op zijn concurrenten.

Zaterdag probeerde Remco Evenepoel wel, maar hij geraakte niet af van zijn grootste concurrenten. Leider McNulty kraakte wel een beetje, waardoor Evenepoel wel een halve minuut kon goedmaken op de Amerikaan.

Jorgenson, Skjelmose en ook Roglic kreeg Evenepoel niet uit het wiel. Vooral die eerste wordt de grootste concurrent van Evenepoel. Evenepoel zal Jorgenson moeten lossen als hij Parijs-Nice wil winnen.

Evenepoel prikkelt concurrentie

Zal Evenepoel tevreden zijn met een podiumplaats of wil hij toch alles of niets spelen? "Dat is moeilijk, want ik sta op een halve minuut. Als ik derde of tweede kan eindigen en Jorgenson en McNulty houden stand, dan heb ik nog steeds een heel goede Parijs-Nice gereden", zegt hij bij Sporza.

"Ik eindig liever vierde dan 15de. Alles of niets is moeilijk om te zeggen, maar het is ook niet altijd aan mij om aan te vallen. Er mogen ook van andere renners aanvallen komen zodat we daarop kunnen reageren", prikte Evenepoel nog.