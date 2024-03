Waarom domineert Visma-Lease a Bike zo hard? Van Hooydonck onthult de sleutels tot succes

Visma-Lease a Bike zit alweer aan vijftien zeges in 2024. Het schreef dit weekend ook geschiedenis met de eindzeges in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico.

Dat Jonas Vingegaard eindwinnaar werd in Tirreno-Adriatico, was niet helemaal onverwacht. De Deense Tourwinnaar reed makkelijk weg van de concurrentie en schreef de rittenkoers voor het eerst op zijn palmares.

Verrassender was de zege van Matteo Jorgenson in Parijs-Nice. Vorig jaar werd hij wel al achste, maar bij Visma-Lease a Bike is de Amerikaan plots een topper geworden. Wat is er dan anders dan bij Movistar, zijn vorige ploeg?

De ploeg denkt aan alles

"Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Over alles wordt er nagedacht", zegt Nathan Van Hooydonck, tot vorig jaar renner bij de Nederlandse formatie, bij Sporza Daily.

Onder meer over wanneer een renner gewicht moet verliezen, wanneer de beste periode is om op hoogtestage te vertrekken en er moet gerust worden. "Dat zijn allemaal zaken waar de ploeg goed over nadenkt."

"Alles wordt heel fijn gemonitord. Ik denk dat dat in het grotere plaatje het grootste verschil maakt", zegt Van Hooydonck nog. "Visma-Lease a Bike slaagt er ook in om renners op het juiste moment in hun carrière binnen te halen."