Zoveelste Visma-aanwinst die als raket omhoog schiet straks man aan zijde Van Aert: Belgische klassieker aangekruist

Mag Wout van Aert straks nog eens het glas heffen na een Belgische klassieker, zoals na Kuurne-Brussel-Kuurne? De sterren staan alvast goed, want met Matteo Jorgenson heeft Visma-Lease a Bike er weer een kanjer bij.

Hij is de zoveelste renner die elders al wel enig potentieel toonde, maar bij de geel-zwarte brigade ineens nog twintig procent beter lijkt. Zondag kroonde Jorgenson zich zelfs tot eindwinnaar van Parijs-Nice. De kiem voor die prestatie ligt wellicht in het begin van dit jaar, bij de trainingen in de bergen.

"Ik ben op hoogtestage gegaan met de kern voor de rittenkoersen", verklaart de 24-jarige renner uit California. Een beleving waar hij met veel vreugde op terugkijkt. "We waren daar met elf man. Ik heb er echt van genoten. Het was een hele leuke maand."

ANDERE ERVARING BIJ VISMA-LEASE A BIKE

Bij Movistar was Jorgenson al een goede coureur, zonder meer. Bij Visma-Lease a Bike ontbolstert hij helemaal in de eerste maanden van 2024. "Het is een totaal andere ervaring", is er voor hem geen vergelijking mogelijk met zijn ex-ploeg.

Is hij nu eerder een man voor de rittenkoersen of voor de klassiekers? Het is een vraag die Jorgenson zich amper stelt. "Ik ben hier gewoon om te koersen. Ik probeer gewoon er van te genieten." Mooi zo, zal Van Aert denken. Voor hem kan de steun van zijn nieuwe ploegmaat een nog betere omringing betekenen.

VERWACHT TANDEM VAN AERT-JORGENSON IN E3

En welke klassieker ligt Jorgenson dan het best? "Goede vraag. Ik weet het niet. Jij mag beslissen." Welke klassieker vindt hij dan zelf het leukste? "Ik houd wel heel erg van de E3. Dat is een mooie koers. Daar was ik vorig jaar ook goed." Inderdaad: een jaar geleden kwam de Amerikaan als vierde over de streep in Harelbeke.