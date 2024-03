📷 Eli Iserbyt zet stevig de bloemetjes buiten met zijn vrouw Fien Maddens

Eli Iserbyt heeft er een bijzonder geslaagd seizoen in het veld opzitten. Hij had dan ook alle redenen om de remmen eens los te gooien.

Als het veldritseizoen van Eli Iserbyt in één woord moet worden samengevat dan is het wel consistentie. Van de 37 wedstrijden die hij dit seizoen reed won hij er 11, in totaal stond hij 25 keer op het podium.

Behalve een opgave in Hulst eindigde Iserbyt ook altijd in de top zes. Bij zijn achtste deelname aan het BK bij de profs was het eindelijk raak en Iserbyt pakte ook de eindzege in de Superprestige en de Wereldbeker.

En dus had Iserbyt redenen genoeg om eens stevig de bloemetjes buiten te zetten. Samen met onder meer zijn vrouw Fien Maddens trok Iserbyt afgelopen weekend naar discotheek Carré in Willebroek.

Binnenkort zal Iserbyt de trainingen opnieuw hervatten om zich dan te focussen op wedstrijden op de weg. Net als de voorbije jaren zal hij dan onder meer de Ronde van België rijden en nog enkele andere rittenkoersen en eendagswedstrijden.