🎥 Florian Vermeersch komt met update na dijbeenbreuk: "Dan hoop ik weer te koersen"

Door een dijbeenbreuk is Florian Vermeersch maandenlang buiten strijd. Zijn ploeg Lotto Dstny postte op YouTube een filmpje over de revalidatie.

Tijdens de Ronde van Murcia begin februari kwam Florian Vermeersch zwaar ten val. Het verdict was bijzonder hard. Een dijbeenblessure houdt hem voor lange tijd aan de kant.

De revalidatie van Vermeersch is al volop opgestart en in een filmpje geeft Lotto Dstny een eerste inkijk in hoe het allemaal loopt voor onze landgenoot.

“Het gaat beter en beter, en ik merk de progressie”, vertelt Vermeersch zelf. “Dat geeft me voldoening en moraal om verder te revalideren.”

Hij is druk in de weer bij de kinesist en de pijn is aan het minderen. “Drie weken had ik bij iedere beweging enorm veel last. Nu gaat het beter. Op sommige plekken kan je me serieus pijn doen, maar stilliggen doet geen pijn.”

Dat staat in schril contrast met de eerste tien dagen na zijn valpartij. Toen kon hij in het ziekenhuis enkel in zijn bed liggen. Ondertussen kan hij zelf rondlopen, al gaat dat wel nog altijd met behulp van een kruk.

Vermeersch wil zichzelf ontgoocheling besparen

Daar waar hij misschien één van de kandidaten was om een Monument op zijn naam te schrijven moet hij nu alles op televisie volgen. “Ik heb afgesproken om samen met vrienden naar die koersen te kijken. Het zal eens met een trappist in de hand zijn in plaats van met een drinkbus.”

Eind maart komt er een nieuwe update over zijn toestand. Dat ondergaat hij een scan en als die goed is mag Vermeersch meer druk op zijn been zetten. Hij zal echter geen enkel risico nemen. Pas als hij de volle honderd procent in orde is zal hij een nieuwe planning opmaken.

“Ik hoop in juli of augustus terug te koersen. Ik plak er geen specifieke datum op, want als het niet lukt, zou het een ontgoocheling zijn. Die probeer ik mezelf te besparen”, besluit Vermeersch.