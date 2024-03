🎥 Nummer 3 en nummer 6: Tim Merlier pakt op indrukwekkende wijze uit

De sprint in Nokere Koerse werd helemaal ontregeld door een valpartij binnen de laatste kilometer. Tim Merlier ging niet tegen de vlakte, maar leek wel problemen te hebben met de versnellingen.

De man van Soudal-QuickStep moest een gat laten vallen, maar uiteindelijk zette hij op verschroeiende wijze aan om met fietslengten voorsprong de overwinning te pakken.

Het is het derde jaar op rij dat Merlier Nokere Koerse wint en meteen ook al zijn zesde overwinning van het seizoen. En we zijn nog eens niet midden maart. Dat belooft voor de rest van het jaar.

“Hoe gemakkelijk kan je winnen zeg?”, liet José De Cauwer na de finish horen. De overwinning was inderdaad ronduit indrukwekkend.

“De organisatie was helemaal weg”, klonk het in het flashinterview bij Tim Merlier. “Er gebeurde een zware valpartij door iemand die afweek van zijn lijn, waardoor ik mijn trein helemaal kwijt was.”

Merlier koos voor de linkerkant en dat bleek de goede. “Ik zette van heel ver aan, net als de voorbije twee jaar en het was prijs. Ik was zelfs verbaasd dat het uiteindelijk nog op een sprint uitdraaide”, besloot de Kortrijkzaan.

šŸš"šŸ‡§šŸ‡Ŗ | Nog een valpartij in de laatste kilometer, maar daar heeft Tim Merlier geen boodschap aan. De Belg van Soudal Quick-Step is met afstand de sterkste in #NokereKoerse !



