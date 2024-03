Sportieve baas duidelijk: Belgisch renner wil af van stempel die hij overal opgeplakt krijgt

Tim Wellens staat woensdag aan de start van Nokere Koerse. Ondanks zijn 32 lentes is het zijn eerste deelname.

Tim Wellens rijdt vandaag voor het eerst in zijn carrière mee in Nokere Koerse. Het is uitkijken of onze landgenoot zijn goede vorm van Kuurne-Brussel-Kuurne en Strade Bianche opnieuw kan laten zien.

In ieder geval is deze koers een verdere voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen. “Vorig jaar reed Wellens voor het eerst in zijn loopbaan de E3, nu dus Nokere Koerse”, klinkt het bij sportieve baas Fabio Baldato in Het Nieuwsblad.

Wellens zit immers met iets wat hij heel graag veranderd wil zien worden. “Hij heeft altijd de stempel gekregen een renner voor de Waalse koersen te zijn, maar deze Vlaamse wedstrijden rijdt hij nu eenmaal graag.

Zonder sprinter in Nokere

Nokere Koerse is iets wat Wellens, die geen Parijs-Nice of Tirreno Adriatico reed, zelf op zijn agenda wou. “Zo kan hij het gevoel met de kasseien nog eens hebben.”

De weersomstandigheden beloven niet veel goeds, maar dat kan in het voordeel van Wellens spelen. UAE Team Emirates komt ook zonder echte sprinter.

“Deze wedstrijd is alvast een goede repetitie voor koersen als de E3 Classic en zeker de Ronde van Vlaanderen. Donderdag koersen we ook in de GP Denain maar dan zonder Tim Wellens. Die is dan al op weg naar Milaan-Sanremo”, besluit Baldato.