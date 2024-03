🎥 Hoe lief! Aandoenlijk filmpje van 'badkakker' Tom Boonen en zijn tweelingdochters gaat de wereld rond

Deze week was Wielerclub Wattage te gast in Deinze, maar vorige week waren de opnames in Mol. Hét moment voor de kinderen van Tom Boonen om eens te gaan kijken naar hun papa, terwijl hij aan het werk was als analist.

Na het programma trok Sporza voor de sociale media nog even de familie Boonen voor de camera's om een filmpje op te nemen. Dat verscheen uiteindelijk ook op Instagram en het is er eentje van het aandoenlijke soort. De tweelingsdochters Valentine en Jacqueline (kinderen uit zijn huwelijk met ondertussen ex-partner Lore Van de Weyer) zijn ondertussen al negen jaar. En dus zaten ze samen in de zetel, om onder meer te vertellen dat hun vader geen strenge papa is. Prachtige beelden van gezin Tom Boonen Er werden een aantal kwisvragen losgelaten op de tweeling en er werd ook gepolst naar een geheim. Waarop zijn dochters een verhaal uit de kindertijd van Tom Boonen uit de doeken deed, toen hij eens in bad had gekakt. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sporza (@sporza.be) "Ik was toen vijf jaar", riposteerde Boonen zelf meteen. De beelden gaan ondertussen rond op de sociale media, heel wat bekend volk reageerd ook op het filmpje. Daarbij onder meer Sam Kerkhofs, Ine Beyen en dergelijke meer. Maar ook de supporters reageerden massaal. Zij vinden het filmpje heel leuk en zalig. "Wat een schatjes! Daar mag u fier op zijn!!", aldus een supporter in de reacties op Instagram.