Jasper Philipsen pas derde in Nokere Koerse, maar daar heeft hij een logische verklaring voor

Geen prijs voor Jasper Philipsen in Nokere Koerse, hij werd derde in de sprint. Het grotere doel is echter Milaan-Sanremo op zaterdag.

Zijn ex-ploegmaat Tim Merlier was woensdag duidelijk de sterkste in de sprint in Nokere Koerse. Ook Fabio Jakobsen was nog iets sneller dan Philipsen, die dus derde werd. Al had hij er wel een verklaring voor.

"Ik zat wel goed gepositioneerd voor de sprint, maar verloor daarna veel momentum", zegt Philipsen bij Wielerflits. "Ik vind het sowieso verschrikkelijk om op kasseien te sprinten, dat is echt niet mijn ding."

Milaan-Sanremo

Toch was Nokere Koerse niet het hoofddoel van Philipsen, ook al kwam hij speciaal van Italië na Tirreno-Adriatico. Philipsen gaat nu echter terug naar Italië voor Milaan-Sanremo op zaterdag.

"Dat is een belangrijke koers en daar hoop ik goed te scoren. Ik had woensdag wel een goed gevoel en ben goed hersteld van Tirreno-Adriatico. Ik heb nog wel een lichte verkoudheid, maar dat komt wel goed", zei Philipsen nog.

Vorig jaar werd Philipsen 15de in Milaan-Sanremo, zijn beste resultaat in het eerste monument van het jaar. In 2019 werd hij 150ste, bij zijn tweede deelname in 2022 werd hij 66ste.