Komt het nog goed met Arnaud De Lie dit voorjaar? Bakelants en Boonen geven hun mening

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Arnaud De Lie. De kopman van Lotto Dstny probeert daar nog verandering in te brengen, maar Bakelants en Boonen vrezen echter.

Arnaud De Lie moest enkele keren opgeven in zijn eerste koersen van het jaar. In de Omloop Het Nieuwsblad stond hij er, maar werd hij pas tiende in de sprint.

Na een val in de finale van Le Samyn liep het helemaal mis. In Parijs-Nice deed De Lie niet mee in de sprints en deze week werd ook beslist om Milaan-Sanremo te schrappen van zijn programma.

De Lie rijdt donderdag de GP de Denain en vrijdag de Bredene Koksijde Classic als alternatief programma. "De Lie zal ongetwijfeld nog een goed seizoen rijden en hier en daar scoren", zegt Jan Bakelants bij Wielerclub Wattage.

Komt het nog goed met De Lie?

"Misschien in de Bredene Koksijde Classic of in Denain. Dat zal de hoop nog even doen opflakkeren. Maar in de echt lange klassiekers strijden tegen renners die naar die koersen pieken? Dat wordt moeilijk, zeker met zijn voorgeschiedenis."

Door zijn val in Le Samyn heeft De Lie tien dagen niet meer kwaliteitsvol kunnen trainen. "Dat is veel in deze periode van het jaar", stelt Bakelants nog. Komt het dan nog goed dit voorjaar?

Tom Boonen vreest voor De Lie in de topklassiekers. "Hij zal misschien 6 uur lang de indruk geven dat hij terug is. Maar in het laatste halfuur plooien er veel", zegt de meervoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.