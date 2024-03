Geen Wout van Aert in Milaan-Sanremo: "Een gemiste kans die niet meer terugkomt"

Wout van Aert laat dit weekend verstek gaan voor Milaan-Sanremo. Toch een van de koersen waar hij de laatste jaren toch goed op scoorde.

Geen Wout van Aert in Milaan-Sanremo. Vorig jaar werd hij nog derde in het eerste monument van het jaar, na Mathieu van der Poel en Filippo Ganna. Een zoveelste ereplaats voor Van Aert in Milaan-Sanremo.

Want de voorbije vijf jaar stond Van Aert altijd aan de start in Milaan-Sanremo. En daar eindigde hij altijd in de top tien, werd hij twee keer derde en won hij ook in 2020. Dat was toen een week na zijn winst in de Strade Bianche.

Dit jaar slaat Van Aert Milaan-Sanremo dus voor het eerst over sinds hij bij Visma-Lease a Bike rijdt. Van Aert is namelijk op stage in Spanje en keert pas over een week terug, net voor de E3 Saxo Classic.

Milaan-Sanremo gemiste kans voor Van Aert

Is het wel verstandig van Van Aert om Milaan-Sanremo niet te rijden? Het blijft natuurlijk wel een monument, waar hij de voorbije jaren dus goed presteerde. Met de loterij die Milaan-Sanremo is, is het een gemiste kans die niet meer terugkomt.

Want Visma-Lease a Bike won sinds Luik-Bastenaken-Luik in 2020 geen enkel monument meer. De ploeg zet in op Laporte en Kooij in Sanremo, maar Van Aert lijkt toch een betere kans te zijn om een monument te winnen.

Hij focust dit jaar op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, waar hij de voorbije jaren ook al enkele keren op het podium stond. Al verhoogt hij door het overslaan van Milaan-Sanremo wel de druk op die twee koersen.