Nathan Van Hooydonck schept klaarheid over dé vraag die hij constant krijgt en komt met bijzonder goed nieuws

Als één iemand goed nieuws wordt gegund, dan is het wel Nathan Van Hooydonck. Er is één vraag die in zowat elk gesprek opduikt: hoe gaat het met hem na zijn hartstilstand?

De voormalige wielrenner heeft die vraag ook beantwoord in de Nederlandse talkshow Humberto op RTL4. "Best oké. Anders had ik hier niet gezeten. Fysiek voel ik mij gewoon goed en heb ik heel weinig klachten", kan Van Hooydonck er positief op antwoorden.

Het is voor hem niet enkel omgaan met zijn nieuwe situatie, ook met de aandacht hiervoor. Wellicht vragen gesprekspartners constant naar zijn toestand, merkt de talkshowhost op. "Ja, dat klopt. Ik vind het niet vervelend dat u er naar vraagt."

VAN HOOYDONCK VOLGT DE LOGICA

"Het is logisch, het is momenteel nog onderdeel van mijn leven", zo benadert Van Hooydonck het. Al hoeft het ook niet te blijven duren, zo oppert de man die tegenwoordig dienst doet als VIP-chauffeur voor Visma-Lease a Bike.

"Binnen vijf jaar zou ik het wel vervelend vinden, dan is het wel klaar geweest. Nu besef ik heel goed: het is pas gebeurd, het was ook heel fel in de media. Dan is het logisch dat er naar gevraagd wordt."