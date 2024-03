Opnieuw een medaille voor Belgisch pistewonder, ploegenachtervolging doet slechte zaak richting Parijs

Lotte Kopecky wil aankomende zomer in Parijs schitteren op de weg én op de piste en mogelijk meerdere Olympische medailles pakken. Op dit moment zijn het echter de voorjaarsklassiekers die van belang zijn voor de Belgische.

En dus reisde ze deze week niet af naar Hongkong, waar er opnieuw een belangrijke Nations Cup in het baanwielrennen werd gehouden. Daar kunnen punten worden verdiend met oog op de Olympische Spelen in Parijs.

De Belgische achtervolgingsploeg bij de mannen kwam er aan de start met een zeer jonge ploeg. Milan Van den Haute, Thibaut Bernard, Renzo Raes en Yoran Van Gucht werden pas tiende op elf deelnemers. Zo pakken ze weinig punten met oog op Parijs.

