Stuyven baalt wat na vierde plaats van kopman Pedersen: "Dat missen we vandaag"

Jasper Stuyven is voor het derde jaar op rij in de top tien van Milaan-Sanremo geëindigd. Zijn kopman Mads Pedersen greep net naast het podium.

Lidl-Trek was met een bijzonder sterk team afgezakt naar Milaan-Sanremo met onder meer Mads Pedersen, Jasper Stuyven, Toms Skujins en Jonathan Milan. Kopman Mads Pedersen sprintte naar de vierde plaats.

"We hebben gedaan wat we moesten doen", zei Stuyven achteraf. "Alles verliep volgens plan, maar uiteindelijk hebben de benen gesproken in de sprint. We missen enkel de kers op de taart vandaag, maar we bekijken het positief."

"Vandaag was in bepaalde zin hoe iedereen had verwacht. We waren aan het wachten op de demarrage van Pogacar. Het verhaal van de verschillende scenario’s begon pas toen hij niet weggeraakte."

Programma Pedersen en Stuyven

Dat zowel hij als Pedersen op de afspraak waren, stemt Stuyven positief voor wat de komende weken nog allemaal op het programma staat. Vrijdag in de E3 Saxo Classic wacht er een clash met Van der Poel en Van Aert.

Daarna staan ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma van Pedersen en Stuyven. Daar willen ze dan wel scoren.