Tom Boonen kiest verrassend moment als "een van de strafste nummers" in zijn carrière

Tom Boonen schudde heel wat straffe nummers uit zijn benen in zijn carrière. Zelf grijpt hij terug naar een solo in de Zuidkempense Pijl.

In 2001 won Tom Boonen als 21-jarige de Zuidkempense Pijl, ook wel de Grote Prijs Wilfried Peeters genoemd. Dat is een wedstrijd voor beloften en elites zonder contract. Na een solo kwam Boonen alleen over de streep.

Op zo'n 25 kilometer van de streep sprong Tom Boonen weg uit een kopgroep met onder meer Nick Nuyens en Sébastien Rosseler. Boonen woekerde toen vaak met zijn krachten en dus kreeg hij vrijheid.

Boonen wint solo

Boonen kreeg zo'n 40 seconden, maar hield die voorsprong wel 25 kilometer lang vast. "Dat blijft tot op vandaag een van mijn strafste nummers", zegt Boonen er zelf over bij Sporza.

Boonen kwam toen wel met een bebloede lip over de streep. Tijdens zijn solo lag Boonen plat op zijn stuurpen en zag een verkeersdrempel niet. Toen hij die wel opmerkte, was het kwaad al geschied.

US Postal

Vanaf juli 2001 werd Boonen stagiair bij het Amerikaanse US Postal, waar hij dan ook een profcontract kreeg in 2002. In 2003 stapte Boonen over naar het team van Patrick Lefevere, waar hij tot zijn pensioen in 2017 bleef.