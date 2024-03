Tom Boonen en Dirk De Wolf op dezelfde golflengte: "In Ronde van Vlaanderen zal hij meer voor Van der Poel rijden"

Tom Boonen heeft zijn analyse over een wielrenner weer klaar. Mathieu van der Poel hielp in Milaan-Sanremo dan wel Jasper Philipsen aan winst, maar blijft volgens hem dé kopman van Alpecin-Deceuninck voor de Ronde.

In Wielerclub Wattage gaat het over het potentieel van Philipsen in de andere Monumenten, na zijn vertoning in Sanremo. "Dat ie aalvlug is, wisten we al lang. Gent-Wevelgem kan zondag een nieuwe mijlpaal worden. Dat hij een stap vooruit gezet heeft in Parijs-Roubaix, wisten we ook al", somt Dirk De Wulf een aantal zaken op.

DE WOLF TWIJFELT AAN RONDE-POTENTIEEL PHILIPSEN

"Maar de Ronde van Vlaanderen, dat blijft voor mij een groot vraagteken", is de ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik sceptisch over de kansen van Philipsen in Vlaanderens Mooiste. Ook voor Tom Boonen zegt die zege in Sanremo niet noodzakelijk iets voor de Ronde van Vlaanderen.

"Het was een heel makkelijke Milaan-Sanremo. Zoals vaak was er tot aan de Poggio geen koers geweest. Ze hebben de hele dag gezapig snel gereden. In de Ronde van Vlaanderen ga je 1000 inspanningen moeten doen zoals op de Poggio."

PHILIPSEN AMBITIEUS VOOR ROUBAIX

Is de ex-renner dan formeel dat de Ronde te hoog gegrepen is voor Philipsen? "Neen, dat weet ik niet, maar je moet ook de druk wat afhouden. Parijs-Roubaix zal dit voorjaar het hoogst haalbare mikpunt zijn. Hij is zelf ook heel ambitieus voor die wedstrijd."

Een week voordien zullen de rollen in de ploeg toch enigszins anders verdeeld zijn. "In de Ronde van Vlaanderen zal hij meer voor Mathieu van der Poel rijden dan voor zichzelf."