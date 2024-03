🎥 Lance Armstrong geeft uitleg bij iconisich moment met Jan Ullrich: "Niet wat je denkt"

Lance Armstrong heeft meer uitleg gegeven over een van de meest inconische momenten uit de Tour. Het gaat om een blik richting Jan Ullrich in de Tour van 2001.

Op de flanken van Alpe d'Huez vochten Lance Armstrong en Jan Ullrich op 17 juli 2001 een duel uit. Voor de klim werd op de wedstrijdradio gemeld dat Armstrong in de problemen zat. De ploeg Ullrich trok meteen door.

Niets was minder waar, want op de steile stroken van Alpe d'Huez verscheen Armstrong plotseling helemaal vooraan. Hij keek achterom, recht in de ogen van Ullrich. Velen interpreteren het als een intimiderende blik.

Het moment wordt omgedoopt tot 'The Look' of 'de blik'. Niet veel later versnelde Armstrong en liet hij Ullrich achter. De Amerikaan legde de Tour zo in een definitieve plooi. Nu heeft Armstrong meer uitleg gegeven.

Armstrong zocht naar ploegmaat

"Het verhaal gaat niet zoals je denkt. Het lijkt inderdaad als ‘a look’, alsof ik naar jou kijk. Dat laat de foto, die de wereld rondging, althans uitschijnen. Maar ik was eigenlijk Jose Luis ‘Chechu’ Rubiera (zijn ploegmaat bij US Postal, nvdr.) aan het zoeken."

Rubiera had Armstrong naar voren gebracht en de Amerikaan wilde weten waar Rubiera zat voor hij aanviel en eventueel zou terugwaaien naar het peloton.

"Eigenlijk keek ik naar mijn ploegmaat. Maar door de hoek waarop de beelden werden gemaakt, leek het alsof ik recht in de ogen van Jan keek. Het is toch belangrijk om dit even te verhelderen."