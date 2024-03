Aanwinst Matteo Jorgenson weet niet wat hij ziet bij Visma-Lease Bike

De Amerikaan Matteo Jorgenson is een van de nieuwkomers bij Visma-Lease a Bike. Voor Jorgenson ging er een nieuwe wereld voor hem open.

Wie naar Visma-Lease a Bike trekt, lijkt plots een hele stap voorwaarts te zetten. Denk maar een Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Dat is nu ook het geval met Matteo Jorgenson, die onlangs nog Parijs-Nice won.

Vorig jaar reed de Amerikaan nog bij Movistar, hij onthulde toen dat hij zelf zijn loon investeerde in hoogtestages. "Dat was geen kritiek op Movistar, dat was gewoon ikzelf die er alles voor over had om het beste uit mezelf te halen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Jorgenson was vorig jaar einde contract bij Movistar en wilde het beste uit zichzelf halen om een contract te versieren bij een topploeg zoals Visma-Lease a Bike. "Ik ben blij met elke penny die ik zelf geïnvesteerd heb."

Nieuwe wereld bij Visma-Lease a Bike

Bij Visma-Lease a Bike is het toch allemaal anders. "Wie nooit anders heeft gekend, weet niet dat er nog een andere wereld is, degene waarin ik prof ben geworden."

Bij de Nederlandse ploeg is wel alles geregeld én moet hij het niet meer zelf betalen. "De stress van het zelf moeten organiseren is verdwenen. Ik moet me nog maar op één zaak focussen: riding my bike."