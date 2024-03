Van der Poel 18 jaar bij dezelfde ploeg: Herygers onthult het geheim van de broers Roodhooft

Mathieu van der Poel zal wellicht zijn hele carrière voor dezelfde ploeg gereden hebben. Wat is het geheim van de gebroeders Roodhooft om de wereldkampioen zo lang aan boord te houden?

Met een nieuw contract bij Canyon voor 10 jaar en een contractverlenging tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck ligt de toekomst van Mathieu van der Poel vast. Hij zal op het einde van dat contract 18 jaar bij dezelfde ploeg rijden.

De broers Roodhooft haalden Van der Poel al op zijn 16de binnen en de Nederlander rijdt er nu nog altijd. In tegenstelling tot andere toppers heeft Van der Poel er geen nood aan om eens andere lucht op te snuiven.

Van der Poel blijft bij Alpecin-Deceuninck

Hoe slagen de gebroeders Roodhooft er in om Van der Poel tevreden te houden? "Ze zijn de eersten die hem een kans hebben gegeven en ze kunnen heel goed met mensen omgaan, en met kampioenen", zegt Paul Herygers bij Sporza Daily.

"Dat is niet altijd makkelijk. Voor Van der Poel moet de boog niet altijd gespannen staan en daar gaan zij helemaal in mee. Als hij morgen wil gaan karten met zijn ploegmaats, dan zal dat snel geregeld zijn."

Al veranderde Van der Poel ook zelf. "Hij is volwassen geworden. Hij woont nu in Spanje, traint goed, de crossmotor is er niet meer, ... Vader Adrie is heel blij dat zijn nieuwe hobby golf is."