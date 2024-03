José De Cauwer wil een oplossing voor terugkerend probleem: "Kan een breekpunt zijn in iemands leven"

Mathieu van der Poel toonde zich de beste in de E3 Saxo Classic. Gaandeweg reed hij tijdens een solo van een dikke veertig kilometer verder weg van Wout van Aert en de rest. Koersbepalend werd het camera- en fotografenwerk nooit, maar José De Cauwer en Karl Vannieuwkerke stoorden zich wel.

De wedstrijdradio meldde meermaals dat de motoren meer afstand moesten nemen van Mathieu van der Poel. "Dat is het voordeel van de leider", opperde Karl Vannieuwkerke meteen bij Sporza. "Dat hebben we al dikwijls gezegd, dat kunnen ze anders oplossen."

"Het zou geen verschil maken naar het koersverloop toe deze keer, maar het is een denkoefening over hoe je ermee moet omgaan." Een idee dat ook gedeeld werd door José De Cauwer, die verder ging gaan filosoferen.

© photonews

"Er moet echt eens heel serieus over nagedacht worden met z'n allen. Je wil niet weten hoe belangrijk zoiets kan zijn in een carrière. Je kan iemand een overwinning afpakken, dat kan een breekpunt zijn in iemands leven."

Werk van de fotografen een probleem?

"Als er zes fotografen voor Mathieu van der Poel rijden en elk om beurt komen ze een foto trekken op die manier", vroeg Vannieuwkerke zich enkele kilometers verder af. Waarop De Cauwer opnieuw inpikte: "Voor welke foto dan nog? Voor welke foto?"

Uiteindelijk reed Mathieu van der Poel alles en iedereen wel op minuten, dus voor de E3 Saxo Classic zou het nooit of te nimmer spannend worden.