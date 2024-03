Mathieu van der Poel heeft wat te zeggen over een duidelijke doelstelling op de korte termijn

Mathieu van der Poel heeft op de korte termijn een zeer duidelijke doelstelling. Om echt zelf te kunnen scoren op de grote afspraken, moet hij naar eigen zeggen zijn niveau nog omhoog tillen.

Daar kan de E3 Saxo Classic voor dienen. Voor de start in Harelbeke werd uiteraard gevraagd naar zijn plannen. "De E3 is één van de lastigste koersen. Vorig jaar heb ik aangevallen op de Taaienberg." Krijgen we een herhaling van dat scenario? "Dat is zeker geen slecht moment om aan te vallen."

Van der Poel zal in de eerstvolgende wedstrijden, en dus ook in de E3, rondrijden met een helder doel in zijn achterhoofd. "Dit is een belangrijke koers om op zoek te gaan naar een beter niveau. Milaan-Sanremo was goed, maar dat is een atypische wedstrijd. Het is zeker nodig om nog beter te worden."

VAN DER POEL HEEFT WEDSTRIJDKILOMETERS NODIG

"Ik heb daar nog een paar koersen voor nodig", denkt Van der Poel. "Dat is toch iets anders dan te trainen." Van der Poel wil dus vooruitgang boeken, maar kan zich ondertussen uiteraard ook niet wegsteken. De kopman van Alpecin-Deceuninck deelt de favorietenrol in Harelbeke met eeuwig rivaal Wout van Aert.

"Ja, er zal veel naar Wout en mij gekeken worden, maar het is opnieuw een nieuw voorjaar. Ik denk wel dat er nog enkele andere jongens ook vooraan zullen opduiken." Het is in deze fase van zijn carrière niet meer zo dat hij nog wakker ligt van de druk dit soort wedstrijden met zich meebrengt.

ONTSPANNEN VAN DER POEL IN DE E3

"Neen, de druk voor de kasseiklassiekers valt wel mee. We zijn daar aan gewend. Ik ben relaxed", stelt Van der Poel iedereen gerust.