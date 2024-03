Tom Boonen haalt uit naar ex-collega's: "Tegen het ziekelijke aan"

Bijna zeven jaar geleden is het al dat Tom Boonen zijn fiets aan de haak hing na Parijs-Roubaix. Hij keerde echter nog niet terug naar de wielersport.

Tom Boonen houdt zich tegenwoordig veel bezig met snelle wagens. Mist hij de koers dan niet? "Ik zie je rallyrijden voor het NAPA-team en zie dat je plezier hebt, maar toch. De koers, Tom", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

Boonen geeft toe dat hij de koers inderdaad mist, maar hij gelooft ook dat de kansen zich wel zullen aandienen. Als er vraag komt van iemand om terug te keren, dan zal Boonen daar niet meteen 'neen' op zeggen.

"Maar ik heb geen interesse om daar nu zelf achteraan te lopen, zoals een aantal van mijn ex-collega’s wel doen. Soms tegen het ziekelijke aan, om toch maar toch maar te blijven hangen aan die wereld", is hij hard.

Boonen brengt tijd door met zijn dochters

Sinds zijn afscheid in 2017 is Boonen naar eigen zeggen nog nooit opgestaan met het idee dat hij voltijds terug naar de koers wil. Boonen heeft ook leren genieten van thuis te zijn, onder meer met zijn dochters.

"Natuurlijk: de meisjes zijn nu negen jaar. Doe er nog een paar jaar bij en ze fladderen verder uit waardoor er ook meer tijd komt. We shall see." Over een paar jaar zien we Boonen dus misschien wel terug in de koers.