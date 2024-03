Tom Boonen lacht met het palmares van Mathieu van der Poel

Tom Boonen stopte intussen zeven jaar geleden met koersen. Hij ziet toch een aantal grote verschillen met de huidige generatie renners.

Boonen ziet vooral een verschil in hoe er met trainingen en voeding wordt omgesprongen. Hij moest alles zelf regelen, ook omdat hij te fier was, terwijl voor de renners van Visma-Lease a Bike alles geregeld wordt.

Ook in het aantal koersdagen op een seizoen ziet Boonen een enorm verschil. Bij hem stonden er meestal meer dan 70 wedstrijddagen per jaar op zijn teller, tegenwoordig rijden renners zo'n 50 dagen per jaar.

Palmares Van der Poel vs Boonen

Boonen stelt dat hij voor Parijs-Roubaix meestal al zo'n 40 dagen had gekoerst en dat ook heeft meegespeeld in het vullen van zijn palmares met onder meer vijf zeges in de E3 Saxo Classic.

"Om het cru te stellen: de palmaressen van nu, zo veel staat daar niet op. Zelfs niet bij een kampioen als Mathieu van der Poel. Ik reed dat op één seizoen bij elkaar", zegt hij al lachend bij Het Nieuwsblad.

Ten slotte stelt Boonen ook vast dat de sfeer tussen renners en de sfeer tussen renners en pers veranderd is. "Als ik een voorjaar een keer geen twee klassiekers won, zoals in 2010 tegen Cancellara, werd ik compleet afgebroken."