Wat moet er anders bij Soudal Quick-Step? Wilfried Peeters spreekt klare taal

Soudal Quick-Step toonde zich even in de E3 Saxo Classic, maar zakte ook snel weer weg. Ploegleider Wilfried Peeters ziet dat het anders zal moeten.

Bij Soudal Quick-Step gaat het al een tijdje bergaf in de kasseikoersen en dat was in de E3 Saxo Classic opnieuw het geval. Lampaert werd 29ste, Alaphilippe 49ste en Asgreen 77ste.

Ploegleider Wilfried Peeters legt het enerzijds bij de dominantie van Van Aert en Van der Poel. "Als Wout niet valt heb je misschien een andere wedstrijd, maar Van der Poel breekt niet en wint dan", zegt hij bij Wielerflits.

"Zo'n dominantie zie je ook pas de afgelopen twee jaar", zegt hij nog. En dus moet Soudal Quick-Step het ook anders gaan aanpakken volgens Peeters. "Je moet aanvallen en van tevoren weg zijn."

Focus op Gent-Wevelgem

Peeters stelt ook dat de ploeg mentaal ook nog beter kan. "Spijtig genoeg moet je het anders gaan aanpakken in je hoofd." Van der Poel en Van Aert proberen volgen zorgt ervoor dat de renners van Soudal Quick-Step breken.

De ploeg was dus opnieuw op de afspraak, maar probeert dat zondag al recht te zetten. Dan komt Tim Merlier er ook bij. Al is het maar de vraag of Soudal Quick-Step opgewassen zal zijn tegen Philipsen en Van der Poel.