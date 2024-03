Zonneveld onthult tactiek voor Visma-Lease a Bike en Van Aert om Van der Poel te kloppen

Moet Visma-Lease a Bike terug naar de tekentafel voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Thijs Zonneveld ziet hoe de ploeg het anders kan aanpakken.

In het openingsweekend domineerde Visma-Lease a Bike, in de E3 Saxo Classic moest het de wet van de sterkste ondergaan tegen Mathieu van der Poel. De wereldkampioen vermeed dat de ploeg een overtal kon uitspelen.

Dat was natuurlijk ook te wijten aan valpartijen en pech van Hagenes en Van Baarle, maar in de finale waren enkel Van Aert en Jorgenson aanwezig voor Visma-Lease a Bike. Kunnen ze in de Ronde en Roubaix wel een overtal uitspelen?

"Misschien is het beter dat ze iets totaal anders doen in de Ronde van Vlaanderen en het aandurven om heel vroeg een van hun betere renners naar voren te laten schuiven", stelt Thijs Zonneveld voor bij In het Wiel.

Meer kans in Parijs-Roubaix voor Van Aert

Al ziet Zonneveld vooral kansen in Parijs-Roubaix voor Wout van Aert. In de E3 kon Van Aert op de minder steile hellingen zoals de Stationsberg de aanvallen wel beantwoorden, op de steilere Taaienberg niet.

"In Parijs-Roubaix wordt het lastiger voor Van der Poel om Van Aert te lossen. Daar zal het dichter bij elkaar liggen", stelt Zonneveld nog. Dat was vorig jaar het geval, maar Van Aert reed lek en Van der Poel ging ervandoor.