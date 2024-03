Lefevere en Boonen geven duidelijk advies aan Philipsen over zijn toekomst

Het contract van Jasper Philipsen loopt eind dit jaar af bij Alpecin-Deceuninck. Waar ligt de toekomst van de winnaar van Milaan-Sanremo.

Na de zege in Milaan-Sanremo is nog meer duidelijk geworden dat Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen samen een dodelijk duo zijn. Dat was vorig jaar in Parijs-Roubaix en de Tour ook al zichtbaar.

Philipsen denkt ondertussen na over zijn toekomst. Van der Poel verlengde al tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, doet Philipsen hetzelfde? Voor Tom Boonen en Patrick Lefevere is het alleszins duidelijk was hij moet doen.

Boonen en Lefevere adviseren Philipsen

"Als hij slim is, verlengt hij gewoon zijn contract. Dat samenspel met Van der Poel is zo waardevol. Nu in Sanremo, vorig jaar in de Tour", zegt Tom Boonen bij Het Nieuwsblad. Een lead-out zoals Van der Poel had Boonen ook wel gewild.

Patrick Lefevere wilde Philipsen in het verleden ook al binnenhalen, maar Philipsen maakte toen andere keuzes. Nu ziet Lefevere dat zijn budget het niet toestaat. "Mijn advies voor Philipsen: blijf waar je bent."

Voor Philipsen wordt het alleszins een belangrijke keuze, hij werd begin maart 26 jaar. Zijn beste jaren zouden er nu normaal moeten aankomen en voor Philipsen wordt het misschien wel zijn beste contract uit zijn carrière.