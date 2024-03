Cancellara heeft opvallende boodschap voor Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

Zondag is de hoogdag van het Vlaamse voorjaar met de Ronde van Vlaanderen. Wout van Aert wil dit jaar voor het eerst winnen en krijgt steun van Fabian Cancellara.

Op vijf deelnames aan de Ronde van Vlaanderen stond Wout van Aert nog maar één keer op het podium. In 2020 werd hij tweede na een bijzonder spannende sprint tegen Mathieu van der Poel.

Vorig jaar viel Van Aert net naast het podium nadat hij de sprint voor de derde plek verloor tegen Mads Pedersen. Met een andere voorbereiding probeert Van Aert dit jaar wel op het top van zijn kunnen te zijn in de Ronde.

"Ik denk dat het duidelijk is dat Wout momenteel onder enorme druk staat", zegt Cancellara bij Cyclingnews. "Hij heeft de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix nog niet gewonnen en er wordt in België heel veel van hem verwacht. Dat is niet gemakkelijk te om mee om te gaan."

Van Aert kan Ronde van Vlaanderen winnen

Toch gelooft Cancellara in de winstkansen van Van Aert, die het moet opnemen tegen topfavoriet Mathieu van der Poel. "Niemand is onverslaanbaar in een klassieker. Je kan altijd manieren vinden om een ​​sterkere rivaal te kloppen."

"Dat doe je door op hem te anticiperen, door hem te isoleren, door inventief te zijn. Het overkwam mij ook in het verleden in de klassiekers. Ik heb ook momenten meegemaakt dat ik supersterk was, maar geïsoleerd raakte. Uiteindelijk ben je geen machine, je bent alleen maar een mens."