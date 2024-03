Jan Bakelants legt de vinger op de wonde over wat er mis loopt bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step holde opnieuw achter de feiten aan in Gent-Wevelgem. Er blijven nog weinig kansen om te scoren op de kasseien.

Met een achtste plaats in Gent-Wevelgem van Tim Merlier deed Soudal Quick-Step het wel beter in dan in de voorbije klassiekers. Zowel in de E3 Saxo Classic, de Strade Bianche als de Omloop Het Nieuwsblad eindigde de ploeg buiten de top 20.

Nu enkel nog Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan, worden de kansen voor Soudal Quick-Step kleiner. Zeker met Pedersen, Van Aert en Van der Poel.

Gebrek aan zelfvertrouwen bij Soudal Quick-Step?

"Woensdag in Dwars door Vlaanderen kan nog een opsteker zijn met bijvoorbeeld een achtste plaats", zegt Jan Bakelants bij Sporza. "Zo'n resultaat kan veel deblokkeren en hen misschien in de goede richting duwen."

"Ik denk niet dat ze slecht zijn, maar het mankeert hen gewoon aan zelfvertrouwen omdat de resultaten niet volgen. Terwijl ze dat bij Soudal Quick-Step toch gewoon zijn om goede resultaten neer te zetten."

"Dat is eigenlijk de voorbije twee jaar al aan de gang. Ik ken de interne keuken niet, maar er loopt toch duidelijk iets mis wat ze de voorbije jaren wel goed deden", stelde Bakelants nog.