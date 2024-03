Ondanks de vele valpartijen: hoopgevend nieuws over Wout van Aert en co

Visma-Lease a Bike zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Tiesj Benoot begon stevig ingepakt aan Gent-Wevelgem, Jan Tratnik moest opgeven na een val.

Het openingsweekend werd nog gedomineerd door Visma-Lease a Bike, maar daarna was het vooral wonden likken voor de ploeg. De vier renners die terugkwamen van hoogtestage, gingen al tegen de grond.

Per Strand Hagenes viel al na tien kilometer in de E3 Saxo Classic en liep een dubbele neusbreuk op. Tiesj Benoot kwam in een betonnen gracht terecht en liep daarbij ook wel wat schade op.

"Ik lig rechts volledig open en links heb ik gebroken of gekneusde ribben", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad. Op zijn heup heeft Benoot een diepe wonde, die volledig dik staat. Maar Benoot kan wel gewoon starten in de komende wedstrijden.

Tratnik en Van Aert aan de beterhand

Net voor de Moeren viel dan ook Omloop-winnaar Jan Tratnik, hij was vooral geraakt aan het hoofd. "Hij lag er eventjes heel slecht bij", zegt ploegleider Maarten Wynants. Tratnik kon wel zelf naar de bus rijden. "De Ronde komt voor hem niet in gevaar."

Dan is er nog de vierde man van de hoogtestage die tegen de grond ging, namelijk Wout van Aert zelf. Hij werkte zaterdag al een training af van zo'n 170 kilometer en heeft dus niet al te veel last van zijn val op de Paterberg.

"Als je zo lang kan trainen, zal hij wel zo slecht niet zijn zeker? Neen, Wout klonk positief", maakte Wynants duidelijk. Met zijn vorm zou het door wat rust nu beter moeten gaan.